В начале следующей недели в Москву придет резкое похолодание

Теплая погода в Москве сохранится до конца недели, а уже к понедельнику, 27 июля, жителей столицы и области ждет резкое похолодание. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал синоптик Анатолий Цыганков.

По словам Цыганкова, в четверг и пятницу, 23 и 24 июля, москвичи еще смогут наслаждаться теплой погодой — столбик термометра поднимется до отметки в 22-24 градуса. На выходных ожидается еще более теплая погода — воздух прогреется до 26 градусов. А уже в начале следующей недели будет около 13-15 градусов.

Кроме того, рассказал Цыганков, в столице и области ожидаются дожди. Начаться они могут уже вечером в четверг, а также пройдут в пятницу, субботу и воскресенье. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в ночь с воскресенья на понедельник.

Ранее в Москве объявляли оранжевый уровень опасности из-за сильной жары.