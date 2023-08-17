Москвичам дали прогноз погоды на выходных

Температуру до 25 градусов на выходных спрогнозировал в беседе с «Известиями» руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

По информации синоптика, в субботу, 19 августа, днем воздух прогреется до 25 градусов. При этом будет облачно с прояснениями.

В воскресенье, 20 августа, максимальная температура в сутки окажется на отметке в 24 градуса. К вечеру она опустится до 21 градуса.

Ранее стало известно о продолжении купального сезона в Москве.