10:47, 17 августа 2023
1 мин.
Москвичам дали прогноз погоды на выходных
Синоптик Ганьшин спрогнозировал до 25 градусов на выходных.
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»
Температуру до 25 градусов на выходных спрогнозировал в беседе с «Известиями» руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.
По информации синоптика, в субботу, 19 августа, днем воздух прогреется до 25 градусов. При этом будет облачно с прояснениями.
В воскресенье, 20 августа, максимальная температура в сутки окажется на отметке в 24 градуса. К вечеру она опустится до 21 градуса.
Ранее стало известно о продолжении купального сезона в Москве.