Опубликовано 08 июня 2026, 01:251 мин.
Москвичам напомнили о короткой рабочей неделе
В России наступила короткая рабочая неделя.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В России началась короткая рабочая неделя. Об этом напоминает РИА Новости.
Доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин уточнил, что у работников в пятницу, 12 июня будет выходной день в связи с государственным праздником — Днем России.
Ранее сообщалось, что Москву уже начали украшать в национальному празднику. В частности, в некоторых районах появились флаги цветов российского триколора — белые, синие и красные.