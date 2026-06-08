Город
Опубликовано 08 июня 2026, 01:25
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Москвичам напомнили о короткой рабочей неделе

В России наступила короткая рабочая неделя.
Москвичам напомнили о короткой рабочей неделе
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России началась короткая рабочая неделя. Об этом напоминает РИА Новости.

Доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин уточнил, что у работников в пятницу, 12 июня будет выходной день в связи с государственным праздником — Днем России.

Ранее сообщалось, что Москву уже начали украшать в национальному празднику. В частности, в некоторых районах появились флаги цветов российского триколора — белые, синие и красные.

Автор:Анна Вальман
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