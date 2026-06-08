Москвичам напомнили о короткой рабочей неделе

В России началась короткая рабочая неделя. Об этом напоминает РИА Новости.

Доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин уточнил, что у работников в пятницу, 12 июня будет выходной день в связи с государственным праздником — Днем России.

Ранее сообщалось, что Москву уже начали украшать в национальному празднику. В частности, в некоторых районах появились флаги цветов российского триколора — белые, синие и красные.