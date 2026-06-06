Опубликовано 06 июня 2026, 00:151 мин.
Районы Москвы начали украшать ко Дню России
РИА Новости: Районы Москвы начали украшать ко Дню России.
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress
Некоторые районы столицы начали украшать ко Дню России, который отмечается 12 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным корреспондента агентства, у станции метро «Пыхтино» в Новомосковском административном округе установлена праздничная композиция. На огороженной площадке размещены флаги белого, синего и красного цветов, образующие гамму российского триколора.
По периметру площадка закрыта ограждением, на каждой секции которого нанесены изображения государственного флага и надпись «12 июня День России».
Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что температура в Москве достигнет отметки в плюс 30 градусов 10 июня. 11 июня столбики термометров поднимутся до плюс 32 градусов.