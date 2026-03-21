Москвичам напомнили о штрафах за мусор у двери

Москвичам, которые любят оставлять мусор возле двери в подъезде, грозит штраф до 15 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

По словам юриста Евгения Минкова, запрет касается любых отходов человеческой жизнедеятельности, включая мусор после уборки и ремонта. За подобный проступок москвичам грозит штраф от 500 до 1000 рублей. При этом если мусор создает угрозу пожара, то штраф — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Сюда же относится запрет на хранение личных вещей в подъезде без согласования с управляющей компанией (УК).

Мебель и технику нельзя оставлять на общедомовой территории даже на короткий срок: в этом случае штраф составит до 20 тысяч рублей. Если же выставленные в подъезд вещи помешали эвакуироваться жителям дома или стали причиной пожара, россиянин рискует отдать уже до 50 тысяч рублей.

Чтобы привлечь соседа к ответственности, можно обратиться в УК с фотофиксацией нарушения. Минков подчеркнул: любую вещь, которую хранят в подъезде без согласования с управляющей компанией, могут вывезти даже без согласия жильца.

