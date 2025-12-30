Москвичам напомнили о запрете на фейерверки

Пресс-служба Главного управления МВД России по Москве решила напомнить горожанам о запрете использования пиротехнических изделий.

«Следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, на любых объектах транспортной инфраструктуры», — указали в полиции. Там сослались на то, что «участились случаи провокаций» с пиротехникой.

МВД напомнило также, что нарушение правил использования фейерверков повлечет ответственность по статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», а при более тяжких последствиях — и нормами Уголовного кодекса.

Ранее ассистент кафедры административного права МГЮА Тургунбой Зокиров также напоминал, что с юридической точки зрения даже празднование Нового года не освобождает от обязанности соблюдать тишину в ночные часы. Речь идет о законе «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве», запрещающем шум с 23:00 до 7:00. Шумные горожане во время празднования рискуют получить предупреждение или административный штраф от 1000 до 2000 рублей.