В Москве начался сезон работы фонтанов

В Москве традиционно открылся сезон фонтанов. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал Сергей Собянин.

«Специалисты готовили их к запуску почти весь апрель. Отремонтировали коммуникации, привели в порядок насосные станции и гидравлику. Промыли чаши и заполнили водой», — сообщил градоначальник.

По словам мэра, в столице установлены сотни фонтанов — среди них сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. В 2026 году к ним добавился еще один фонтан в «Лужниках», который зимой использовался как каток.

Кроме того, Собянин рассказал, что перед новым сезоном специалисты обновили главный фонтан в парке «Сокольники»; отремонтировали фонтанный комплекс «Музыка Славы» в Кузьминках и сухой фонтан в парке «Дубрава» в Куркине, а также создали новый светодинамический фонтанный комплекс у Ивановских прудов.

