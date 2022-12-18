Город
08:28, 18 декабря 2022
1 мин.

Москвичам назвали дату начала оттепели

Москвичам назвали дату начала оттепели
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал москвичам дату начала оттепели в столице. Его слова передает ТАСС.

По прогнозу синоптика, потепление начнется в Москве в среду, 21 декабря. К концу дня и в ночь на 22 декабря температура воздуха повысится до нуля градусов. «Начнется оттепель, причем длительная», — констатировал он.

Так, в среду и четверг днем в столице ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов, а в пятницу — от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ранее Роман Вильфанд предупредил о гололедице и сильном снегопаде в столичном регионе на выходных.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.