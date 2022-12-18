Москвичам назвали дату начала оттепели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал москвичам дату начала оттепели в столице. Его слова передает ТАСС.

По прогнозу синоптика, потепление начнется в Москве в среду, 21 декабря. К концу дня и в ночь на 22 декабря температура воздуха повысится до нуля градусов. «Начнется оттепель, причем длительная», — констатировал он.

Так, в среду и четверг днем в столице ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов, а в пятницу — от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ранее Роман Вильфанд предупредил о гололедице и сильном снегопаде в столичном регионе на выходных.