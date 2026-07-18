Москвичам назвали дату последнего солнечного дня

Москвичей и жителей Подмосковья на следующей неделе ожидает дождливая погода. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с MSK1.RU.

По ее словам, 20 июля станет последним сухим и солнечным днем, а дальше начнутся дожди. Однако, как уточнила синоптик, они будут кратковременными.

В ночное время температура воздуха останется на уровне 13-18 градусов, дневная понизится до 20-25 градусов, а в последние пять дней июля ожидается потепление, рассказала она.

Ранее москвичей предупредили о пике активности комаров во второй половине июля. Как сообщил биолог Дмитрий Федоров, больше всего насекомых будет в пойме Яузы и крупных лесопарках, а также в Подмосковье в районах Химок, Мытищ, Долгопрудного и в национальном парке "Лосиный остров".