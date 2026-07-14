Москвичей предупредили о пике активности комаров

Биолог Дмитрий Федоров в беседе с РИА Новости предупредил о пике активности комаров в Москве и области во второй половине июля.

«Наиболее высокая концентрация насекомых прогнозируется во второй половине июля в Москве — в пойме Яузы и крупных лесопарках, а также в Подмосковье в районах Химок, Мытищ, Долгопрудного и в национальном парке "Лосиный остров"», — рассказал ученый.

Он уточнил, что пик комаров ожидается и на облесенных дачных участках, рядом с которыми есть небольшие стоячие водоемы или непересыхающие лужи. Федоров также отметил, что комары адаптируются к городским условиям, в том числе из-за загрязненности водоемов. Кроме того, по его словам, из-за сокращения в городах естественных укрытий для взрослых особей отдельные популяции осваивают новые пространства: подвалы зданий, лестничные клетки.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличили количество зон отдыха у водоемов. Восемь новых мест утвердил мэр столицы Сергей Собянин.