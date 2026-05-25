Опубликовано 25 мая 2026, 09:11
Москвичам назвали дату возвращения тепла

Синоптик Позднякова: Тепло в Москву вернется летом.
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Тепло вернется в Москву летом. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Следующая волна относительно теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета, температура воздуха будет близка к климатической норме», — сообщила синоптик.

Последняя декада весны, по словам Поздняковой, будет прохладной. Она также отметила, что накрывшая столичный регион в мае жара неблагоприятно влияла на большинство людей.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о новой волне похолодания в Москве.

Автор:Анна Вальман
