Москвичам назвали даты спада жары в городе

О спаде жары в Москве в своем Telegram-канале рассказал руководитель центра «Метео» Александр Шувалов. Он заявил, что столбики термометров опустятся на несколько градусов в начале следующей недели.

Синоптик рассказал, что 19 и 20 июня температура в столице будет составлять 23 градуса. Однако потом столбики термометров вновь пойдут вверх: пик 30-градусной жары ожидается 23-24 июня. При этом осадков в городе в ближайшее время не прогнозируется.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Москве.