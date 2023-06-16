13:07, 16 июня 2023
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Москвичам назвали даты спада жары в городе
Синоптик Шувалов заявил о спаде жары в городе в начале следующей недели.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com
О спаде жары в Москве в своем Telegram-канале рассказал руководитель центра «Метео» Александр Шувалов. Он заявил, что столбики термометров опустятся на несколько градусов в начале следующей недели.
Синоптик рассказал, что 19 и 20 июня температура в столице будет составлять 23 градуса. Однако потом столбики термометров вновь пойдут вверх: пик 30-градусной жары ожидается 23-24 июня. При этом осадков в городе в ближайшее время не прогнозируется.
Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Москве.