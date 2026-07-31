Москвичам назвали финальные сроки массового купального сезона

Предстоящие выходные, 1-2 августа, в Москве станут финалом массового купального сезона. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал в Telegram.

Так, в субботу, 1 августа, в Москве будет солнечная сухая погода: днем воздух прогреется до 26-29 градусов. Ночью температура составит плюс 13-16 градусов.

«Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых еще можно "загореть". Температура воды в реках и озерах Центральной России — от плюс 18 до 23 градусов — это будет финал массового купания», — написал синоптик.

В воскресенье, 2 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Вечером, после 18.00, с приближением холодного атмосферного фронта с северо-запада станет пасмурно и пройдут скоротечные грозовые дожди. В дневные часы воздух прогреется до плюс 28–31 градуса.

Ранее сообщалось, что купание в водоеме, температура воды в котором ниже плюс 18 градусов, может быть опасно для человека.