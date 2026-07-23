Опубликовано 23 июля 2026, 03:251 мин.
В МЧС рассказали об опасной для купания температуре воды
МЧС: Температура воды ниже плюс 18 градусов опасна для купания.
Фото: Global Look Press
Купание в водоеме, температура воды в котором ниже плюс 18 градусов, может быть опасно для человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, передает РИА Новости.
«Длительное пребывание в воде, особенно при температуре ниже плюс 18 градусов, может привести к резкому переохлаждению организма и вызвать судороги с потерей сил», — пояснил собеседник агентства.
Он также уточнил, что в случае переохлаждения, а также при первых признаках озноба необходимо сразу покинуть водоем и выйти на берег.
Ранее власти Москвы рассказали, чем может быть опасно купание в фонтанах.