Москвичам перечислили порядок действий при встрече с гадюкой

Удаляться без резких движений посоветовали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы россиянам, встретившим гадюку.

«В столице можно встретить три вида змей: ужа, медянку и гадюку. Все они занесены в Красную книгу Москвы», — говорится в сообщении. При этом ядовита только гадюка.

Жителям столицы рекомендовали для прогулок на природе надевать высокую и плотную обувь, внимательно смотреть под ноги, а при встрече со змеей не приближаться, не делать резких движений и медленно удаляться. Кроме того, нельзя пугать рептилий. В случае опасности гадюка сворачивается, шипит и нападает.

При обнаружении змеи во дворе или помещении горожан призвали звонить на общегородскую горячую линию по телефону: 8(495)777-77-77.

Ранее крупную змею заметили у парковки в Подмосковье.