Москвичам назвали способы избежать «дачных» пробок

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы (Дептранс) предупредил жителей и гостей столицы о «дачных» пробках. В Telegram-канале ведомства говорится, что по пятницам количество автомобилей уже на три процента выше, чем в остальные рабочие дни.

В связи с этим Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал водителям заранее планировать загородные поездки с учетом растущего трафика.

Уточняется, что основная нагрузка приходится на Липецкую улицу, Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Варшавское, Каширское шоссе.

Для экономии времени в пути москвичам предлагается выезжать за город вечером в четверг, рано утром в пятницу или субботу (с 05:00 до 07:00). Возвращаться же в столицу лучше вечером в воскресенье (с 21:00 до 22:00) и утром в понедельник (с 04:00 до 06:00).

