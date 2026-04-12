В Москве возобновили аренду самокатов и велосипедов

Департамент транспорта города Москвы объявил о возобновлении возможности арендовать самокаты и велосипеды на улицах столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Глава Дептранса Максим Ликсутов заявил, что после внезапной «зимы» погода в столице стабилизировалась, поэтому средства индивидуальной мобильности (СИМ) сняли с паузы. Теперь они снова доступны для аренды.

Ранее сообщалось, что в Москве появились новые электросамокаты «Москвич». Они способы обеспечить высочайшую надежность и безопасность поездок, а также позволят сохранить комфорт горожан.