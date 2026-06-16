Москвичам назвали срок прекращения дождей

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил РИА Новости, что на протяжении почти всей недели в Москве ожидаются небольшие дожди. При этом температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов лишь к выходным.

«При этом будут прояснения и к выходным температура воздуха повысится до плюс 25 градусов тепла», — заявил специалист.

По словам Голубева, до конца недели циклон будет постепенно уходить на север, из-за чего осадки с каждым днем будут становиться менее интенсивными.

Ранее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за грозы до вечера 17 июня. Как отметили синоптики, предупреждение будет действовать до 21:00 вторника, 17 июня. В период с 14 по 17 июня в дневные часы местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, а также усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.