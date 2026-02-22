Москвичам назвали срок прихода настоящей весны

Метеорологическая весна придет в Москву не раньше марта, заявила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Синоптик сообщила, что март в этом году обещает быть с положительной аномалией температуры воздуха. Тепло ожидается на неделю раньше положенного срока. Однако более точный прогноз можно будет дать только в конце февраля.

«Именно в конце февраля будет уже видна реальная картина, когда ждать прихода весны. На данный момент до конца зимы еще восемь дней, поэтому сложно точно сказать, каким будет март. Но есть надежда, что тепло придет раньше в столицу», — отметила Позднякова.

Ранее москвичам рассказали о погоде в финальные дни зимы.