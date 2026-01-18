Москвичам назвали сроки наступления весны

Согласно прогнозам ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марины Макаровой, февральская зима в Москве ожидается теплой, что способствует более раннему наступлению весны, чем обычно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зима далее будет теплой, и это значит, что весна наступит раньше... Температура февраля и марта на Европейской России предполагается выше нормы», — сказала Макарова.

Согласно ее словам, весна вступает в свои права прежде всего на юго-западе Европейской части России, а ее фронт плавно смещается в северо-восточном направлении.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года солнце в столице светило лишь пять часов, что более чем в 3,5 раза меньше многолетней средней нормы. По данным обсерватории МГУ, за год солнце светило в течение 1676 часов, что составляет 96 процентов от годовой нормы. За год 7 месяцев, в том числе и летних, солнца в городе было меньше средних многолетних значений.