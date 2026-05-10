Москвичам назвали сроки появления туч комаров

По словам биолога, численность комаров в 2026 году может быть выше из-за благоприятной зимовки: эта зима была снежной и стабильной. Поэтому, считает эксперт, комары «отлично перезимовали».

Для защиты от насекомых Глазков порекомендовал использовать не репелленты, которые действуют недолго и быстро смываются, а плотную одежду и накомарник.

Особую опасность комары представляют на юге России, где они переносят лихорадку Западного Нила, предупредил специалист. Он подчеркнул, что особенно внимательными стоит быть в Волгоградской и Астраханской областях, где насекомые передают болезнь от птиц к человеку.

