Дачникам напомнили о требованиях к забору на участке

Забор между соседними участками не должен быть выше двух метров и обязан быть сплошным. Об этом в интервью РИА Новости напомнил председатель «Московского союза садоводов» Андрей Туманов.

«Не выше двух метров и не сплошной. То есть, через который видно что-то, или сетка», — сказал он, отвечая на вопрос, каким должен быть забор согласно строительным нормам и правилам (СНиП).

По его словам, сплошные заборы, особенно высокие, нарушают инсоляцию участков.

