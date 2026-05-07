Опубликовано 07 мая 2026, 01:131 мин.
Дачникам напомнили о требованиях к забору на участке
Туманов: Забор между соседними участками не должен быть выше двух метров.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Забор между соседними участками не должен быть выше двух метров и обязан быть сплошным. Об этом в интервью РИА Новости напомнил председатель «Московского союза садоводов» Андрей Туманов.
«Не выше двух метров и не сплошной. То есть, через который видно что-то, или сетка», — сказал он, отвечая на вопрос, каким должен быть забор согласно строительным нормам и правилам (СНиП).
По его словам, сплошные заборы, особенно высокие, нарушают инсоляцию участков.
