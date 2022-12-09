Москвичам объяснили отсутствие садов на Садовом кольце

Отсутствие садов на современном Садовом кольце объяснила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

«Садовое кольцо образовалось на месте Земляного вала, построенного для обороны города во времена правления царя Бориса Годунова. Через пару веков там выровняли землю и создали кольцевую улицу, состоящую из широких бульваров и узких автомобильных дорог. Домовладельцам на всем ее протяжении поручили разбить палисадники — так кольцо стало Садовым», — рассказала Бондаренко.

Однако в середине 30-х годов XX века было решено расширить проезд для автомобилей, и зеленые насаждения снесли. Директор музея транспорта привела цитату автора названия Садового кольца, архитектора Константина Мельникова: «Уничтожив вековые сады, царицу московских колец превратили в мрачный каменный склеп».

Ранее была раскрыта причина сходства названий двух районов из разных округов Москвы. Речь шла о Сокольниках и Соколе.