Раскрыта причина сходства названий двух районов из разных округов Москвы

Причину сходства названий двух районов из разных административных округов Москвы — Восточного и Северного — раскрыли на официальном сайте мэра столицы. Речь идет о Соколе и Сокольниках.

Отмечается, что Сокол получил свое название от первого в городе кооперативного жилого поселка: товарищество «Сокол» было создано в начале 1920-х годов. Проект, который тогда называли город-сад, а сейчас знают под названием Поселок художников, был реализован на территории между селом Всехсвятским и станцией Серебряный Бор Московской окружной железной дороги. А свое название поселок получил потому, что первый город-сад планировали расположить в Сокольниках, а затем проект релоцировали на север.

Ранее был раскрыт смысл названия одной из столичных площадей. Площадь располагается в центре столицы, примерно на равном удалении от шумных многополосных Тверской улицы и Садового кольца.