Москвичам описали поток Персеиды

Метеоры потока Персиды во время ожидаемого пика активности в ночь на 13 августа будут белого цвета, так их описали в пресс-службе Московского планетария, передает ТАСС.

«Персеиды — белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами», — рассказали астрономы.

В ночь на 13 августа можно будет насчитать много «падающих звезд» из-за прохождения Земли через облако космической пыли и льда.

Ранее сообщалось, что в Москве 12 августа на закате ожидается солнечное затмение. Наибольшая фаза затмения будет в 20:08, которая продлится всего лишь девять минут.