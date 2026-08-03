Москвичи увидят солнечное затмение

В Москве 12 августа на закате ожидается солнечное затмение. Об этом сообщил Московский планетарий в Telegram.

«Наибольшая фаза затмения будет в 20:08 мск, которая продлится всего лишь девять минут», — сказано в видео, прикрепленной к публикации.

Уточняется, что солнце будет закрыто всего лишь на один процент. Затмение начнется в 20:03 и завершится в 20:13.

Как указывается в публикации, помимо затмения, в ночь на 13 августа жители столицы могут наблюдать пик метеорного потока Персеиды и шесть планет Солнечной системы. Отмечается, что максимум звездопада пройдет после полуночи — до 120 метеоров в час в зените на ясном небе.

Ранее в небе над Москвой заметили луну багрового цвета. Багровая или «кровавая» Луна появляется во время полного лунного затмения.