Москвичам перечислили обязательные работы на даче в майские праздники

В начале мая московским дачникам стоит сосредоточиться на подготовке участка, а не спешить с высадкой рассады. Такой совет в разговоре с «Москвой 24» дала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, в первую очередь нужно разрыхлить землю на грядках, даже если часть из них пока не будет использоваться. При этом уже в первые майские дни можно сеять холодостойкие культуры. Речь идет о моркови, свекле, зелени, редисе, горохе и некоторых корнеплодах. Допускается и посадка огурцов семенами, но их обязательно нужно укрыть пленкой.

Также начало месяца подходит для высадки лука-севка. Воронова объяснила, что ранняя посадка помогает защитить его от вредителей.

При этом от высадки рассады лучше воздержаться. Эксперт предупредила, что погода остается нестабильной, и даже капусту стоит переносить на более поздние сроки. «Погода нынче загадочная, может и снег пойти», — отметила она.

Агроном Владимир Викулов добавил, что сейчас важно провести первую обработку сада от грибковых заболеваний. Для этого используют медьсодержащие препараты, но при условии, что после обработки не будет осадков.

Он уточнил, что полноценную борьбу с насекомыми стоит начинать позже, когда установится более теплая погода. Также специалист советует не спешить с посадкой деревьев, если почва еще не готова.

Если саженцы уже куплены, их лучше временно прикопать или укрыть, чтобы сохранить до подходящих условий. Основные посадки, включая картофель, напомнил он, обычно начинают ближе к середине мая.

