Москвичам показали «ожившую» на одной из станций БКЛ рыбу

Россиянам показали «ожившую» на одной из станций БКЛ рыбу, анимацию опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Как похорошело метро», — подписали администраторы канала ролик, на котором изображающая рыбу мозаика на станции «Нагатинский Затон» отделяется от стены, становится объемной, проплывает по воздуху над путями и исчезает в тоннеле. На перегородке между путями при этом «вырастают» водоросли.

«Ого, новая реальность», «Пошел за удочками», «Пойду проверю спиннинг», «Верните рыбу обратно на стену», «Прикольно», «Надо поехать и проследить, куда они плывут», «Крутая анимация», «Рыбы плавают. Метро, что ли, затопило?», «Я-то думал, где вся рыба», «Вау. Как круто», — написали пользователи мессенджера.

Ранее нейросеть изобразила вариант станции метро в подмосковных Мытищах.