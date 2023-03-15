Нейросеть изобразила вариант станции метро в подмосковных Мытищах

Нарисованное нейросетью изображение станции метро в подмосковных Мытищах опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

На картинках изображено темное подземелье в стиле фантастических фильмов, со светящимися порталами и высокими сводами. На лестницах и в проходах много людей.

«Именно такое метро в Мытищах все ждут», «Очень правдоподобно», «Интересный дизайн», «Выглядит жутко», «Будто из нескорого будущего, то есть дождутся метро к 2050 году?», «В 3023 году», «Что курит нейросеть?», «Как крематорий», «Что бы нейросеть ни рисовала, всегда получается апокалипсис», «Если мы живем в 2023-м, то Мытищи с фото похоже живут в мире постапокалипсиса», «Больше на телепорт из Мытищ в другую галактику похоже», «Мрачно очень», «Пока построят, наступит далекое будущее. Так и будет выглядеть», — прокомментировали пользователи мессенджера.

Ранее москвичи обнаружили изображение «Чужого» на одной из станций метро.