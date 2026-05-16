Опубликовано 16 мая 2026, 13:461 мин.
Москвичам пообещали 30-градусную жару в начале следующей недели
Синоптик Макарова: В Москве воздух прогреется до плюс 30 градусов во вторник.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В Москву придет 30-градусная жара в начале следующей недели. Об этом в беседе с ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
По словам синоптика, в понедельник, 18 мая, воздух в столичном регионе прогреется до 24-29 градусов Цельсия, а во вторник, 19 мая, — до 25-30 градусов. «Для города это жарко», — отметила специалист.
Макарова добавила, что такие значения близки к рекордным. Так, 18 мая максимальная температура воздуха была зафиксирована в 2021 году и составляет 30,8 градуса. Рекорд 19 мая был поставлен в 1979 году, когда воздух прогрелся до 30,2 градуса.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 16 и 17 мая в Москве ожидается по-летнему комфортная погода.