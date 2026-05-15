Опубликовано 15 мая 2026, 06:49
На выходных в Москве спрогнозировали июльское тепло
Тишковец: Выходные в Москве будут по-летнему комфортными.
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»
16 и 17 мая в Москве ожидается по-летнему комфортная погода. Прогнозом на выходные с москвичами поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram.
По словам синоптика, в эти дни воздух в столице прогреется до плюс 25 градусов, что соответствует климатическим нормам июня и июля. Ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 10-15 градусов.
«Выходные будут по-летнему комфортными! При переменной облачности ожидается преимущественно солнечная погода», — отметил Тишковец.
А на следующей неделе жителей столицы ждут знойные дни, добавил он. Температура будет подниматься до плюс 26-29 градусов.
Ранее Москву накрыла холодная волна.