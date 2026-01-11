Москвичам пообещали 30-градусные морозы

В столичном регионе ожидаются морозы к 19 января, температура воздуха может опуститься до минус 30 градусов. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По предварительным расчетам, 19-го января, как и полагается, ударят настоящие Крещенские морозы – под утро до минус 20 … минус 25. А вот 20-го и 21-го января по ночам холод усилится до минус 25… минус 30, днем минус 12…минус 17, что на 15 градусов ниже нормы климата. Аномальные морозы могут простоять почти неделю», — написал он.

По словам синоптика, предстоящая рабочая неделя прогнозируется умеренно морозной с ежедневным выпадением снега, при этом в понедельник ожидается снег с общим количеством до 5 миллиметров, но температура воздуха прогнозируется в интервале от минус 3 градусов до минус 8.

Ранее сообщалось, что 9 января Москва побила суточный рекорд по осадкам. Выпало 22 миллиметра осадков, что на 9,1 миллиметра выше прежнего достижения, продержавшегося ровно 50 лет.