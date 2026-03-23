Москвичам пообещали апрельское тепло

Воздух в столичном регионе к концу рабочей недели может прогреться до плюс 16 градусов. Об этом агентству ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

С понедельника по четверг дневные температуры в Москве будут составлять около 13-14 градусов тепла, осадков не ожидается. Однако, уточнили синоптики, ночная температура на фоне переменной облачности может все еще может опускаться до минусовых значений. В частности, в пятницу 27 марта столбики термометров могут остановиться на отметке в минус 3 градуса.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения порекомендовал автомобилистам повременить с заменой резины на летнюю. Абсолютно не рекомендуется сейчас менять резину тем, кто собирается выезжать за город.