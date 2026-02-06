Москвичам пообещали больше сильных снегопадов

Жителей Москвы ждет больше волн жары и сильных снегопадов в связи с потеплением климата. Такой прогноз в беседе с агентством «Москва» дал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин.

«Волны жары могут стать главной проблемой такого мегаполиса, как Москва. Их станет больше в летний период из-за потепления климата. Еще одно из последствий — неравномерное выпадение осадков. Осадков будет немного больше, особенно зимой», — указал специалист, отметив, что эти осадки при этом будут наблюдаться с неравномерностью: то они будут идти обильно, то их вовсе не будет.

Между тем серьезных катаклизмов, вроде тропического циклона или арктической метели, в городе ждать не стоит.

Ранее стало известно, что январь 2026 года в Москве побил 200-летний рекорд по количеству осадков и стал самым снежным за последние 203 года.