Москвичам пообещали до 15 градусов тепла

08:18, 05 апреля 2023
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Москвичам пообещали до 15 градусов теплаСиноптик Котилевская: 5 апреля в Москве ожидается до 15 градусов тепла
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала жителям Москвы о погоде в среду, 5 апреля. По ее словам, в столице ожидается до 15 градусов тепла, передает РИА Новости.
Согласно прогнозу, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура в столице днем поднимется до 13-15 градусов, в Подмосковье до 11-16 градусов. Ветер ожидается северо-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметров ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам теплую погоду на предстоящих выходных.