Москвичам пообещали до 15 градусов тепла

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала жителям Москвы о погоде в среду, 5 апреля. По ее словам, в столице ожидается до 15 градусов тепла, передает РИА Новости.

Согласно прогнозу, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура в столице днем поднимется до 13-15 градусов, в Подмосковье до 11-16 градусов. Ветер ожидается северо-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам теплую погоду на предстоящих выходных.