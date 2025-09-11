Москвичам пообещали масштабный гастрофестиваль с известными шеф-поварами

Гастрономический фестиваль пройдет 13 и 14 сентября на Манежной площади. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Манежная площадь снова встретит рестораторов во время масштабного празднования Дня города. Москвичам и туристам предложат попробовать специальное осеннее меню известных шеф-поваров. Вдохновением для блюд послужат сезонные продукты.

Столичные рестораны представят уху по-московски — суп по старинному рецепту из речных рыб, запеченную утку с яблоками и гречневой кашей, а также кашу с олениной и грибами. Также посетители смогут попробовать московскую солянку в казане, суп калью, калач с семгой осеннего вылова, царскую уху из стерляди по-гиляровски или мурманского лосося, расстегай с белой рыбой, жареные пельмени, пирожки с луком и яйцом и многое другое. На десерт — тыквенную тарталетку с кедровыми орешками и запеченные яблоки с корицей, а в качестве напитка — яблочный сбитень с медом и душистыми специями.

Наконец, гости смогут принять участие в кулинарных мастер-классах шеф-поваров столичных ресторанов и приготовить что-то самостоятельно.

Столица отметит свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. План основных торжеств включает 138 мероприятий.