Москвичам пообещали новые снегопады

Первая рабочая неделя в Москве и области начнется со снегопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По словам собеседника агентства, снег пойдет в ночь на первый рабочий день года, 12 января. При этом температура воздуха в столице составит от минус семи до минус пяти градусов Цельсия, а в Подмосковье – от минус 10 до минус 5 градусов.

Также не исключен небольшой, местами умеренный снег в последний день праздников 11 января.

Кроме того, в Гидрометцентре напомнили, что до 21:00 по московскому времени 12 января в Московском регионе действует желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах.

Снежная буря накрыла столичный регион из-за обрушившегося циклона «Фрэнсис» вечером 8 января. В результате в Москве и области менее чем за сутки выпало до 65 процентов месячной нормы осадков.