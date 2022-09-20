Город
15:27, 20 сентября 2022
1 мин.

Москвичам пообещали похолодание

Москвичам пообещали похолодание
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Похолодание в Москве продолжится до конца недели. Ухудшение погоды жителям столицы пообещали синоптики центра «Фобос».

По словам специалистов, температура воздуха в Москве продолжит снижаться. В среду, 21 сентября, она составит 14-15 градусов, но к концу недели упадет до 12 градусов.

Ранее столицу зацепил «ураганный» атмосферный фронт из Курской области. Из-за сильного ветра в столичном регионе упало дерево и придавило двух женщин, которые вели детей в школу. Одну из пострадавших госпитализировали.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.