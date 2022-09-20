Москвичам пообещали похолодание

Похолодание в Москве продолжится до конца недели. Ухудшение погоды жителям столицы пообещали синоптики центра «Фобос».

По словам специалистов, температура воздуха в Москве продолжит снижаться. В среду, 21 сентября, она составит 14-15 градусов, но к концу недели упадет до 12 градусов.

Ранее столицу зацепил «ураганный» атмосферный фронт из Курской области. Из-за сильного ветра в столичном регионе упало дерево и придавило двух женщин, которые вели детей в школу. Одну из пострадавших госпитализировали.