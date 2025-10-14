Москвичам пообещали потепление

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале пообещал москвичам потепление. По его словам, к пятнице, 17 октября, температура в столице вернется к климатической норме.

Со вторника по четверг температура днем будет около 4-6 градусов, ожидаются ночные заморозки. В пятницу столицу накроет циклон, который принесет более теплую погоду.

«Он вновь затянет небо плотными облаками, принесет новую порцию дождей, что убережет регион от ночных заморозков и повысит дневную температуру до 8–10 градусов, возвращая ее в климатическое русло», — уточнил синоптик.

В воскресенье Москву ждет похолодание, а вместо дождей пойдет снег, спрогнозировал Леус.

