Опубликовано 23 октября 2025, 10:351 мин.
Москвичам пообещали потепление
Тишковец: В Москве к выходным ожидается потепление.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
Потепление ожидается в Москве к выходным. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В четверг, 23 октября, в столице ожидается плюс 4-6 градусов, уточняется он.
Также, по его словам, день пройдет без осадков. Это касается и Московской области.
В пятницу и выходные дни, продолжил метеоролог, несмотря на дожди, воздух в городе прогреется до 7-10 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы для текущего месяца.
