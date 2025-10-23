Москвичам пообещали потепление

Потепление ожидается в Москве к выходным. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В четверг, 23 октября, в столице ожидается плюс 4-6 градусов, уточняется он.

Также, по его словам, день пройдет без осадков. Это касается и Московской области.

В пятницу и выходные дни, продолжил метеоролог, несмотря на дожди, воздух в городе прогреется до 7-10 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы для текущего месяца.

