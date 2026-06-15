Город
Опубликовано 15 июня 2026, 01:15
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Власти Москвы рассказали об изменении климата в городе

Урожаева: В Москве фиксируются тропические ливни и повышается ветровая нагрузка.
Власти Москвы рассказали об изменении климата в городе
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Москве изменяется климат. Об этом РИА Новости рассказаластоличного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

По ее словам, сейчас в столичном регионе фиксируются тропические ливни. Также повышается ветровая нагрузка, которая влияет на все городское хозяйство.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что к середине этого столетия климат в Москве сильно изменится. Эксперт уточнил, что к 2050 году температура в российской столице вырастет сразу на 2-3 градуса.

Автор:Анна Вальман
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