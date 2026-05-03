Опубликовано 03 мая 2026, 00:441 мин.
Москвичам пообещали тепло до 20 градусов
Гидрометцентр: В Москве 3 мая ожидается облачность и до плюс 21 градуса.
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Переменная облачность, преимущественно без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 3 мая, говорится на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве ожидается температура в пределах 19-21 градуса тепла, а ночью она опустится примерно до плюс 9.
В Московской области днем прогнозируют от 16 до 21 градуса тепла, при этом ночью возможно похолодание до плюс 6.
