Опубликовано 23 апреля 2026, 23:20
Москвичам пообещали тепло к концу апреля
Фото: Alexey Belkin / Global Look Press
Тепло придет в Москву после 28 апреля, пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об этом пишет РИА Новости.
«Сейчас пройдут две волны похолодания, будут два циклона, которые с осадками в виде дождя и мокрого снега посетят центр европейской территории России», — предупредил синоптик.
По его словам, к концу второго месяца весны температура воздуха повысится до 12-14 градусов тепла. Он добавил, что потеплеет только после 28 апреля.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей ждут «климатические качели».