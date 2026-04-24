Москвичам пообещали тепло к концу апреля

Тепло придет в Москву после 28 апреля, пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас пройдут две волны похолодания, будут два циклона, которые с осадками в виде дождя и мокрого снега посетят центр европейской территории России», — предупредил синоптик.

По его словам, к концу второго месяца весны температура воздуха повысится до 12-14 градусов тепла. Он добавил, что потеплеет только после 28 апреля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей ждут «климатические качели».