Москвичей предупредили о «климатических качелях» в майские праздники

Жителей Москвы в майские праздники ждут традиционные «климатические качели», заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Москва 24».

«1 мая получит порцию вот этого холода, этого шлейфа холода, который тянется, он будет тянуться до конца апреля. И думаю, что в сумерках будет не выше 0 – плюс 5. Днем это максимум плюс 7–12 — это прохладнее, чем должно быть», — предупредил специалист.

Он добавил, что ко вторым майским праздникам температурный режим вернется в рамки климатической нормы.

«В отдельные дни — плюс 13, где-то плюс 18, но в отдельные дни даже могут быть всплески до плюс 15–20. Скажем так, где-то градусов плюс 16–17, вот на это можно ориентироваться», — объяснил он.

Синоптик добавил, что будут традиционные «климатические качели»: 1 мая — холодный, 9 мая — более комфортный.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в Москве в начале мая температура воздуха составит плюс 9-11 градусов.