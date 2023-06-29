Москвичам пообещали тропическую погоду

Тропическую ночную погоду в выходные москвичам в беседе с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дневные температуры составят около 23-25 градусов, ночи тоже потеплеют до 14-16. В центре Москвы ожидаются даже тропические температуры, до 19 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, причиной тому — большое количество многоэтажек в городе, которые «днем впитывают энергию, а ночью отдают».

При этом Вильфанд отметил, что в пятницу, 30 июня, будет облачно и дождливо, местами возможен град. Температура воздуха днем поднимется максимум до 20 градусов, а ночью столбики термометров покажут 12-14 градусов.

Ранее жителей Москвы и области предупредили об опасной погоде.