Жителей Москвы и области предупредили об опасной погоде

Из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, дождя, грозы и града в Москве и Московской области области в четверг, 29 июня, объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение об опасной погоде на территории столичного региона действует с 9:00 до 21:00 29 июня.

По прогнозам синоптиков, в течение дня воздух в Москве прогреется до 18-20 градусов. В ночь на пятницу, 30 июня, температура опустится до 12-14 градусов. Ожидается дождь и гроза.

Ранее МЧС экстренно предупредило москвичей об опасной погоде 29 июня.