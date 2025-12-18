Москвичам пообещали возвращение снега к Новому году

В самом конце декабря жителей и гостей столицы ждет сильный снегопад. О погоде в преддверии Нового года «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«По предварительным прогнозам, в конце месяца, 28-29 декабря, возможен сильный снегопад, который закрепит покров, однако его высота не будет дотягивать до нормы месяца», — рассказала синоптик.

Она заметила, что в последних числах этого года выпадет до 7-10 сантиметров снежного покрова, однако этот показатель все равно будет ниже климатической нормы, которая к концу декабря составляет 13-14 сантиметров.

