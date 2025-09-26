Москвичам пообещали заморозки в конце сентября

Жителей Москвы и Московской области в скором времени ждут заморозки: уже в конце сентября температура воздуха будет опускаться до отметок в 0 градусов и ниже. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в беседе с «Ридусом».

По его словам, первые заморозки ожидают жителей столицы по ночам 30 сентября и 1 октября — столбик термометра может опуститься до 0...-2 градусов. Не исключено, что в Московской области температура понизится до -4 градусов.

Однако снег в эти дни не выпадет, сообщил эксперт.

Ранее сообщалось, что мокрый снег в Подмосковье может выпасть уже 27-28 сентября.