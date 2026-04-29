Москвичам пообещали заморозки в последнюю ночь апреля

Москвичам и жителям Подмосковья пообещали заморозки в последнюю ночь апреля. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Предстоящей ночью в столичном регионе ожидается мокрый снег, температура составит от минус 1 до плюс одного градуса в столице, и от минус 4 до плюс одного по области.

С началом мая на Москву и Подмосковье начнет распространяться гребень тепла с запада, с 3 мая столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов. При этом 1 мая будет «не по-майски прохладно», ожидаются осадки.

