Москвичам посоветовали не пользоваться машинами без зимней резины в снегопад

Власти Москвы в условиях надвигающегося снегопада и гололедицы призвали автомобилистов не садиться за руль, если у машины нет зимней резины. Об этом информирует столичный Центр организации дорожного движения в своем Telegram-канале.

«Если вы еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт», — отметили специалисты.

Они также напомнили, что по прогнозу синоптиков, в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий.

Помимо этого, столичные власти призвали к бдительности и аккуратности на участках дорог, где есть эстакады и тоннели.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о выпадении первого снега. По словам синоптика, ночные ливни ранним утром 15 ноября перейдут в заряды мокрого снега и снега. Московскую землю припорошит снежным покровом до 3-4 сантиметров.

До этого Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности с 14 по 16 ноября.